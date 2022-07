Comune, per San Siro obiettivo più verde e piazze rigenerate

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Dodici proposte per migliorare il quartiere di San Siro con più verde, nuovi spazi e piazze rigenerate. Il Comune di Milano ha presentato lo studio d'area relativo al quartiere, redatto dall'assessorato alla Rigenerazione urbana in collaborazione con Amat e il Centro studi Pim.

In sintesi si tratta di 230 mila metri quadrati di spazi pubblici che si possono riqualificare insieme a 5 piazze (Axum, Esquilino, piazzale Segesta, Selinunte/Aretusa, centro storico di Quarto Cagnino) per creare nuove centralità e luoghi di socialità nei quartieri. Sono sei gli edifici da rifunzionalizzare (oltre al mercato di piazza Selinunte, via Newton 15, scuola Manara, ex deposito Atm, ex Omni e Cascina Case Nuove), 16 mila nuovi alberi da piantumare, 3 nuovi parchi (piazza D'Armi, San Siro ed ex Trotto), un corridoio ecologico tra piazza D'Armi e il Parco delle Cave), 23 chilometri di itinerari ciclabili e pedonali.

"Lo studio - come ha spiegato l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - ha l'obiettivo di restituire le caratteristiche di un determinato quadrante urbano attraverso analisi quantitative e qualitative, e allo stesso tempo proporre una strategia in grado di indirizzare la rigenerazione urbana di Milano. Questo sull'area di cui lo stadio è il baricentro potrà anche costituire un utile supporto al dibattito pubblico in avvio sul tema nei prossimi mesi". (ANSA).