Sala, sul patrocinio al Pride Fontana ha sbagliato

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - "Ha sbagliato la Regione" a non concedere il patrocinio al Pride di Milano, "non c'è ragione e vorrei dirlo al mio collega Fontana". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del corteo del Pride che sta raggiungendo l'Arco della Pace, dove si concluderà e dove si terranno i discorsi istituzionali. "Da Fontana ci dividono tante cose, su altre troviamo la formula per lavorare insieme, ma non deve essere un modo di dire. Il sindaco è il sindaco di tutti e probabilmente anche il governatore deve esserlo di tutti", ha aggiunto il primo cittadino. (ANSA).