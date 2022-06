Milano: riparte il buono taxi, fatti oltre 50mila viaggi

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - A Milano riparte il prossimo 21 giugno il Buono Taxi, l'agevolazione che consente alle persone in difficoltà economiche o motorie di utilizzare i taxi o noleggio con conducente, con una copertura del 100% dell'importo della corsa e fino a un massimo di 20 euro, per un totale di 200 euro a buono emesso. Potranno beneficiare del servizio i cittadini residenti a Milano a partire dal 65esimo anno di età, le donne in gravidanza, le persone affette da malattie che necessitano di cure continuative, quelle con mobilità fisica ridotta, con patologie accertate, anche temporanee, e quelle soggette a terapie salvavita.

A questo elenco si aggiungono le persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza pandemica e tutti i cittadini in stato di bisogno, con un Isee pari o inferiore a 28 mila euro e persone disoccupate o in cassa integrazione. Per tutti, il beneficio è valido anche se accompagnati.

I tassisti che hanno finora aderito all'iniziativa scaricando l'app e registrandosi per il servizio sono 3.005.

Sono 5.011 i beneficiari che hanno usufruito del servizio almeno una volta, per un totale di 50.106 viaggi totali. (ANSA).