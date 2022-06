L'Aida festeggia i 150 con le marionette della Compagnia Colla

(ANSA) - MILANO, 19 GIU - Dal 21 giugno a domenica 3 luglio la Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli mette in scena al Piccolo Teatro Grassi di Milano l'Aida, in occasione dei 150 anni dell'opera con la produzione dell'associazione Grupporiani, nella registrazione di Arturo Toscanini.

Il melodramma verdiano - spiegano gli organizzatori - offre la garanzia di presentare dei personaggi che trovano un corrispettivo nelle tipologie tipiche del teatro delle marionette poiché trattasi di tipologie romantiche dove l'eroe, l'eroina e il cattivo, già con la loro presenza, sono spettacolo.

"Aida", inoltre, risente di una struttura teatrale simile a quella dell'"opéra-comique" in cui le danze sono un momento di spettacolo e non drammaturgico. A tutto questo si deve aggiungere l'ingenuità tipica del mondo marionettistico che assicura che la "celeste Aida" può essere davvero vestita d'azzurro, che gli Etiopi siano davvero "cattivi Etiopi" e che Amonasro sia 'feroce' e Ramfis malvagio".

Lo spettacolo viene presentato in un'edizione che, fedele alla tradizione marionettistica ottocentesca, prevede la presenza di parti cantate e di parti recitate. (ANSA).