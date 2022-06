A Como spoglio non ancora terminato, mancano 2 sezioni

(ANSA) - COMO, 14 GIU - Non si è chiuso lo scrutinio a Como per le elezioni comunali. La notte scorsa, poco meno di 12 ore dopo l'inizio dello spoglio, due sezioni su 74 hanno interrotto i lavori affidando alla Commissione elettorale la conclusione.

Il tutto per l'alto numero di schede contestate. Non c'è quindi l'ufficialità sul risultato.

Dall'esito di 72 sezioni su 74 emerge comunque che si andrà al ballottaggio, con la candidata del centrosinistra Barbara Minghetti in vantaggio con 39,3%. Battaglia all'ultimo voto per il secondo posto, che vede a sorpresa in vantaggio Alessandro Rapinese, esponente di una personale lista civica, sul candidato del centrodestra unito Giordano Molteni, indicato da Fratelli d'Italia. Prima dello spoglio delle ultime due sezioni Rapinese era in vantaggio di 74 voti e, secondo dati ufficiosi, il vantaggio dovrebbe rimanere anche a scrutinio completato.

Sarebbe comunque clamoroso che il centrodestra, che a Como ha sempre ottenuto alte percentuali, dovesse essere escluso dal ballottaggio. Sarebbe la prima volta. Deludente in particolare, il risultato della Lega, che rispetto a cinque anni fa ha dimezzato i consensi (ANSA).