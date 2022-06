Scrutinio a rilento a Como, avanti il centrosinistra

(ANSA) - COMO, 13 GIU - Spoglio a rilento a Como per l'elezione del nuovo sindaco, che ha visto il record negativo di affluenza al 44,3%. Dai dati raccolti informalmente dai rappresentanti di lista ai seggi, emerge comunque un quadro che porterà certamente al ballottaggio fra 15 giorni. In vantaggio (con 13 sezioni scrutinate su 74) c'è Barbara Minghetti (36,66%), candidata del centrosinistra, mentre c'è una lotta serrata per il secondo posto tra Giordano Molteni, candidato del centrodestra (28,9%), e Alessandro Rapinese, esponente di una lista civica (27,8%). Molto distanziati gli altri cinque contendenti. (ANSA).