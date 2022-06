A Pirelli HangarBicocca djset di Dennis Bovell per Steve McQueen

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Avrà una colonna sonora d'eccezione la mostra Sunshine State di Steve McQueen in corso al Pirelli HangarBicocca . Il prossimo 10 giugno dalle 21 diventerà infatti teatro di un DJ set firmato da Dennis Bovell, il maestro della Dub, o meglio 'dubmaster' che si concentrerà sul sound system giamaicano diffuso a Londra nella metà degli anni Settanta.

Bovell, originario della Barbados e arrivato a Londra nel 1965, è stato fra i pionieri del raggae britannico e fra i fondatori del sottogenere chiamato Lovers Rock a cui McQueen - premio Oscar per il film 12 anni schiavo - ha dedicato un film nel 2020 (Lovers Rock che fa parte della serie Small Axe) che testimonia il carattere fortemente identitario della musica per la comunità caraibica in Inghilterra. All'HangarPirelli, Bovell si esibirà dal vivo negli spazi esterni. La mostra dedicata a McQueen si sviluppa infatti negli spazi delle Navate e del Cubo ma anche sull'esterno dell'edificio.

I cinque episodi della serie Small Axe, che ha finto cinque Bafta e il premio come film dell'anno 2020 ai Los Angeles Film Critics Association (LAFCA), la prima volta per una serie televisiva, saranno proiettati nel Cinema della sede milanese di Fondazione Prada il 12, 18, 19, 25 e 26 giugno. E domenica 12 giugno la proiezione sarà introdotta da una conversazione tra Steve McQueen e il critico cinematografico americano Elvis Mitchell. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero su prenotazione dal sito web: fondazioneprada.org. (ANSA).