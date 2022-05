Covid: 2.449 i nuovi positivi in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - A fronte di 30.280 tamponi effettuati, sono 2.449 i nuovi positivi (8%) in Lombardia, dove sono 33 le persone in terapia intensiva (+1) e 700 negli altri reparti (-20). Sono 21 i decessi, per un totale complessivo di 40.501 da inizio pandemia. I nuovi casi sono 924 a Milano, di cui 443 in città; 155 a Bergamo; 292 a Brescia: 151 a Como; 68 a Cremona; 63 a Lecco; 55 a Lodi, 76 a Mantova; 186 a Monza e in Brianza; 134 a Pavia; 37 a Sondrio; 197 a Varese. (ANSA).