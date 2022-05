Ambiente: a Pavia raccolta porta a porta anche per il verde

(ANSA) - PAVIA, 20 MAG - Sono in arrivo nuove regole per lo smaltimento del "verde" (sfalci erbosi e foglie) a Pavia. Dal prossimo 1° ottobre verrà attivato il nuovo servizio a pagamento di raccolta porta a porta dei rifiuti vegetali, dedicato alle sole utenze domestiche: ad annunciarlo sono stati oggi Manuel Elleboro, presidente e amministratore delegato di Asm Pavia, e Massimiliano Koch, assessore all'ambiente.

A partire dal 15 giugno i residenti in abitazioni singole o condominiali (tramite l'amministratore di condominio) che volessero usufruire del servizio, potranno chiederne l'attivazione, scaricando l'apposito modulo dal sito internet www.asm.pv.it; tale modulo, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato via e-mail all'indirizzo vegetalepavia@asm.pv.it unitamente alla copia del bonifico. I bidoni dovranno essere esposti dopo le 22 del giorno precedente ed entro le ore 6 del giorno di raccolta, a bordo strada, all'indirizzo indicato dall'utente nel modulo. (ANSA).