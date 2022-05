Caso camici: standing ovation per Fontana al rientro in Aula

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Standing ovation e cori da stadio in Consiglio regionale per il presidente lombardo Attilio Fontana, al rientro in Aula dopo essere stato prosciolto lo scorso venerdì dall'accusa di frode in pubbliche forniture perché il fatto non sussiste nell'inchiesta sul cosiddetto 'caso camici'.

I consiglieri della Lega hanno indossato una maglietta bianca con su scritto 'Assolto Fontana! Giustizia è fatta, ora chiedete scusa'. Una di queste t-shirt è stata regalata direttamente a Fontana che ha poi fatto una foto con i rappresentanti del Carroccio mentre quest'ultimi intonavo diversi cori, tra cui il classico "C'è solo un presidente". Il tutto mentre i consiglieri del M5s 'rispondevano' ai leghisti mostrando cartelli con scritto 'Niente scuse, avete fallito', oppure 'Ai lombardi la sentenza'.

In un clima da stadio il capogruppo della Lega Roberto Anelli ha sottolineato che al momento "non ho visto nessuno chiedere scusa al presidente Fontana". Per il capogruppo dei pentastellati Nicola Di Marco, invece, "la sentenza la scriveranno i cittadini lombardi". (ANSA).