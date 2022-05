Lombardia: una legge per sostenere cultura del pastoralismo

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Promuovere e sostenere la cultura del pastoralismo e la tutela della transumanza attraverso uno specifico progetto di legge. A pochi giorni dalla kermesse di Spirano (Bergamo) del week-end, dove sfileranno per le strade del paese circa 1000 pecore, la Regione Lombardia ha voluto presentare la 'festa della pecora gigante bergamasca' fuori dal Pirellone, insieme ad alcuni pastori, un paio di pecore e di agnellini e al presidente dell'associazione Pastoralismo alpino Michele Corti.

Un evento che ben si inquadra nel progetto di legge in approvazione che sta portando avanti la Regione. "Il pdl prevede tutta la parte divulgativa, con il sostegno agli eventi culturali o agronomici o alle manifestazioni che si fanno legate all'alpeggio e al pastoralismo", ha commentato il consigliere regionale della Lega, Giovanni Malanchini sottolineando lo "stanziamento complessivo di 200mila euro che poi va anche a coprire il sostegno ai tirocini formativi in alpeggio rivolti a studenti delle superiori e di istituti professionali", con l'obiettivo di "avvicinare i giovani alla montagna". Inoltre, all'interno del progetto di legge, secondo Malanchini "è molto importante, rispetto alla transizione ecologica, la realizzazione di un'anagrafe regionale dei prati stabili - ha aggiunto - un impegno della Regione per un'attività importante anche per la pianura".

La manifestazione di sabato 14 e domenica 15 maggio si terrà al Palaspirà di Spirano e prevede un ricco cartellone di eventi: "Sarà una grossa kermesse - ha dichiarato Corti - dove ci sarà cultura, gastronomia, il contatto con gli animali e tante attività per i bambini che potranno giocare con la lana o portarsi a casa una campanella". E poi "abbiamo due convegni - ha concluso - perché questo aspetto di intrattenimento e gioia si coniuga con problemi seri che hanno i pastori". (ANSA).