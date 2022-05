Stilista impiccata: per la perizia nel video non ci sono sagome

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Non è un'ombra di una sagoma umana ma un "artefatto da compressione" la macchia che appare nel filmato di una telecamere di sorveglianza che la notte del 31 maggio 2016 ha ripreso una zona di piazza Napoli, nei pressi dell'albero in cui è stata trovata impiccata la stilista Carlotta Benusiglio. E' l'esito della perizia disposta dal gup di Milano Raffaella Mascarino nel processo in abbreviato in cui Marco Venturi, allora fidanzato della stilista, è imputato per omicidio. Per i legali della famiglia Benusiglio l'ombra sarebbe stata tra le prove della responsabilità di Venturi mentre per la difesa solamente un artefatto senza peso. (ANSA).