Tappa a Pavia del 'Filo tour' di Legacoop Lombardia

(ANSA) - PAVIA, 05 MAG - Saranno oltre cinquanta le cooperative pavesi che lunedì 9 maggio, alle 14.30, si riuniranno nella sala conferenze di Palazzo Broletto a Pavia, durante la tappa pavese del "Filo tour" di Legacoop Lombardia, per discutere di diverse tematiche riguardanti il territorio come il lavoro, il cambio generazionale, il ruolo dei giovani, dell'interculturalità e della sostenibilità e per portare avanti il racconto di una "filiera di frontiera".

A intervenire, nel corso dell'incontro, oltre al presidente di Legacoop Lombardia Attilio Dadda, saranno Fabio Ferrario, presidente di CLO (Cooperativa Lavoratori Ortomercato), Dimitri Buzio, presidente di Legacoop Piemonte, Ivan Chiodini, responsabile delle relazioni istituzionali del gruppo Neorisorse, e Giovanna Torre, rettrice del Collegio Universitario S. Caterina da Siena di Pavia, per approfondire un modello di formazione al servizio della società. Lo stesso giorno verrà visitata la sede della "Comunità Gandina", gestita dalla cooperativa sociale Famiglia Nuova e gli uffici turistici dell'Infopoint di Piazza della Vittoria gestiti da Dedalo, società cooperativa di promozione culturale e turistica. Martedì 10 maggio si terrà un incontro con i rappresentanti istituzionali della città: il sindaco di Pavia Mario Fabrizio Fracassi, il presidente della Provincia Giovanni Palli e, in Camera di Commercio con il commissario straordinario Giovanni Merlino e il segretario generale Enrico Ciabatti. (ANSA).