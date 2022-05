Ragazzo ubriaco cade da parapetto in Darsena a Milano, illeso

(ANSA) - MILANO, 01 MAG - Si è seduto sul parapetto di viale Gorizia, che si affaccia sulla Darsena di Milano, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto sulla striscia di asfalto calpestabile a pochi metri dall'acqua, dopo un volo di circa 2 metri di altezza. È accaduto ieri notte intorno all'1.20 a un diciannovenne belga che vive a Milano.

Il giovane si trovava in compagnia di un amico e, come è stato ricostruito, era sotto l'effetto di alcolici. Subito è stato avvisato il 118 che è arrivato sul posto con un'ambulanza, trasportando il ragazzo all'ospedale San Carlo in codice giallo.

I medici gli avevano raccomandato di rimanere in ospedale per la notte in osservazione, ma si è rifiutato ed è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. Le indagini sono della Polizia di Stato, anche se al momento l'ipotesi più accreditata è che la causa dell'incidente sia di natura accidentale. (ANSA).