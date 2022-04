In skate park tra minori con coltello in mano, denunciato

(ANSA) - SEREGNO, 29 APR - Un uomo di 42 anni, impiegato honduregno residente a Garbagnate Monastero (Lecco), é stato denunciato per aver spaventato un gruppo di adolescenti, aggirandosi ubriaco in uno skate park con un coltello lungo 23 centimetri, ieri a Seregno (Monza).

I giovanissimi, riuniti in gruppo, hanno chiesto aiuto al 112, dopo essersi sentiti minacciati dalla presenza del 42 enne che, fuori di sé, sventolava la lama urlando frasi sconnesse. Bloccato dai carabinieri l'uomo ha tentato di negare, liberandosi del coltello. "Stavo solo litigando al telefono e avevo in mano un ramoscello", ha tentato di giustificarsi.

L'arma é stata però recuperata dai militari in un cespuglio.

