25 aprile: Anpi, a Milano in piazza 70mila persone

(ANSA) - MILANO, 25 APR - "Ci aspettavamo cinquantamila persone, ce n'erano 70 mila": il presidente dell'Anpi milanese Roberto Cenati ha fornito questo dato come partecipazione alla manifestazione per il 25 aprile a Milano.

'Sono molto contento e se posso voglio dare la mia solidarietà al PD e a Enrico Letta per le contestazioni, inaccettabili".

(ANSA).