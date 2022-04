I Meduza fanno lezione ad Harvard

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, alias il trio di producer Meduza, saranno ospiti il 22 aprile dell'università di Harvard, dove racconteranno il loro percorso artistico aprendosi a una discussione con gli studenti dell'Electronic Music Collective del celebre college statunitense.

I Meduza, secondo Forbes, sono stati gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020, i 22esimi dj nel mondo nella classifica Top100 alternative secondo il sito DJ MAG, oltre ad essere al numero 2 nella classifica del sito 1001tracklist dei migliori produttori mondiali. Oltre all'appuntamento ad Harvard i tre - che sono appena usciti con il remix di My Love di Florence + The Machine - in America stanno affrontando un tour nei club, da Houston ad Atlantic City, da Las Vegas a Miami. (ANSA).