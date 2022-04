Scende da auto in panne e viene travolto, grave in ospedale

(ANSA) - MILANO, 09 APR - Un uomo di 27 anni è stato travolto da un'auto lungo la Tangenziale Est, tra Concorezzo e Burago (Monza e Brianza) dopo essere sceso dalla sua vettura rimasta in panne. Il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della Polstrada.

Sul conducente della vettura che ha investito l'uomo è stato effettuato l'alcool test i cui esiti non sarebbero ancora noti.

