Pnrr: Sala, edilizia popolare ha poco spazio, molto da fare

(ANSA) - MILANO, 01 APR - "Il tema dell'abitare è un problema enorme su cui stiamo lavorando e dobbiamo fare di più. Se guardo all'interno del Pnrr, lo spazio che trova l'edilizia popolare è ancora poco, c'è ancora molto da fare".

Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento al Forum Casa Comune in Fondazione Feltrinelli.

Più in generale "il Pnrr è una grande opportunità ma vedo molti lavori che si stanno bloccando - conclude il sindaco - Prima della crisi ucraina avevamo pensato che attraverso una rimodulazione del 4-5% saremmo riusciti a trovare la formula.

Oggi non basta e vediamo cantieri fermarsi". (ANSA).