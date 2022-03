Ucraina: City Angels e comunita' ebraica, 18 quintali di beni

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - Ammonta a 18 quintali l'ammontare dei beni di prima necessità raccolti oggi da City Angels, Comunità ebraica di Milano e altre associazioni oggi davanti al Memoriale della Shoah.

Sono state oltre un migliaio le persone che sono passate a portare il loro contributo. C'è chi ha portato un sacchettino con prodotti per l'igiene e chi, come Beteavon, l'Unione Islamica Italiana e Vieni e Vedi, ha portato numerosi cartoni.

"E' significativo il fatto che ci abbiano portato soltanto prodotti nuovi, sostenendo quindi un esborso economico" dice Mario Furlan, fondatore dei City Angels, che ringrazia Milo Hasbani, Vicepresidente dell'Ucei, Roberto Jarach, Presidente del Memoriale della Shoah e tutti i milanesi che hanno ribadito concretamente che "Milano ha il cuore in mano".

I prodotti raccolti oggi verranno portati in Ucraina con una spedizione umanitaria organizzata dai City Angels e da Aldieri Autotrasporti durante le vacanze di Pasqua. (ANSA).