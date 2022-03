A Milano ex Trotto Hines inaugura 'Un Kilometro di Biodiversità'

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Si è svolta oggi, presso il Piazzale dello Sport (San Siro Ippodromo), l'inaugurazione di 'Un Kilometro di Biodiversità', il nuovo skyline floreale che decorerà una porzione delle cesate di cantiere dell'area ex Trotto realizzato dagli studenti delle scuole primarie don Gnocchi e Radice dell'Istituto comprensivo Giuseppe Calasanzio nell'ambito di 'Progetto Scuole', iniziativa promossa da Hines con il patrocinio del Comune di Milano.

Il progetto, avviato a novembre 2021 con la prima edizione 'Futuriamo, Disegnando il domani', è finalizzato a favorire la partecipazione dei più giovani ad uno sviluppo urbano sostenibile attraverso le loro idee e visioni sul futuro.

L'esposizione 'Un Kilometro di Biodiversità', presentata nell'ambito della prima edizione del Milano Graphic Festival, è frutto della creatività dei giovani studenti delle scuole primarie don Gnocchi e Radice che hanno realizzato, nel corso di laboratori in aula, fiori e piante frutto della loro fantasia attraverso la sperimentazione con forme colorate realizzate per l'occasione dall'illustratrice e street artist Camilla Falsini.

Gli studenti hanno esplorato il concetto di biodiversità, uno dei principi chiave del progetto di rigenerazione urbana dell'area Ex Trotto, che vede Hines nel ruolo di investitore e sviluppatore, pensato principalmente per le famiglie, dove alla creazione di nuovi spazi verdi saranno destinati circa 50.000 metri quadrati su un totale di 130.000 complessivi. (ANSA).