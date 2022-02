Franceschini, partecipazione ministero a Scuole civiche Milano

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - "Stiamo ragionando da qualche tempo e penso che dovremmo pensare a una forma di presenza diretta del ministero nelle Scuole civiche di Milano". Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenendo in collegamento all'inaugurazione del nuovo anno accademico della Fondazione Scuole civiche di Milano, che comprende quella di Teatro Paolo Grassi, di Cinema Luchino Visconti, di Musica Claudio Abbado e per interpreti Altiero Spinelli. "Questa idea del Politecnico delle arti è una idea formidabile, milanese e lombarda ma non solo, è nazionale - ha aggiunto il ministro -. Quindi penso che dovremo concretizzare una forma di partecipazione e sostegno permanete del ministero.

Questo è il mio impegno, abbiamo ancora un anno di legislatura per concretizzarlo". "Credo che le parole del ministro siano rilevanti e confortanti per noi, perché ci seguirà il ministero in una strada da tracciare - ha commentato l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi -. Quella delle Scuole civiche è una bellissima realtà che esiste a Milano, credo che le parole di Franceschini ci fanno capire che potremo lavorare col ministero della Cultura per rafforzare questo Politecnico delle arti, che ogni anno porta alla formazione di nuovi professionisti nel campo culturale. La cultura sarà una delle leve della ripartenza sociale delle nostre città". (ANSA).