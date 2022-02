Milan, Pioli: 'Nel derby out Ibrahimovic e Rebic'

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "E' stata una settimana affrontata con grande attenzione, di lavoro e preparazione. Né Ibrahimovic né Rebic saranno a disposizione, Tomori ha fatto un grande lavoro e ci sarà ma non credo dal primo minuto": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del derby di Milano. "Stiamo lottando per l'altissima classifica, che sia Champions o altro - sottolinea l'allenatore rossonero - significa essere tornati ad essere competitivi. Domani pesa tanto, è un derby contro due squadre in cima alla classifica.

Vogliamo provare a vincere, darebbe tanta fiducia e forza".

(ANSA).