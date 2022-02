Inter, Inzaghi: 'Per la lotta scudetto c'è anche la Juve'

(ANSA) - MILANO, 04 FEB - "Lotta scudetto? La classifica dice la verità, tutto è ancora aperto con Milan, Napoli, Atalanta e Juventus nella lotta. La Juve in estate era la mia favorita, negli ultimi due mesi sta facendo un grande percorso risalendo in classifica e ha fatto un gran mercato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan.

"Il nostro mercato? Abbiamo ottimi dirigenti e un grande presidente, che è sempre con noi. La società si è fatta trovare pronta. Abbiamo inserito due calciatori come Gosens e Caicedo che ci possono aiutare". (ANSA).