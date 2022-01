A Milano derby solidarietà tifosi Inter e Milan per City Angels

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Oltre al derby che si giocherà allo stadio Meazza tra Milan e Inter sabato prossimo ce ne sarà un altro, quello tra le due tifoserie. Si tratta del 'Derby della solidarietà' a sostegno dei City Angels.

Gli ultrà di Inter e Milan stanno infatti raccogliendo beni, come coperte, vestiti, sacchi a pelo, cibo, acqua, prodotti per l'igiene, per i senzatetto milanesi, che in queste notti gelide rischiano la vita. Sabato 5 febbraio, alle 14, prima dell' inizio della partita, gli ultras si presenteranno davanti allo stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto: all'iniziativa si uniscono gli Ultras Milano dell'Olimpia Basket e la Curva del Milano Hockey: saranno dunque coinvolte tutte le tifoserie della città.

"Quando ho proposto l'idea a Francesco Lucci, leader della curva milanista, e ad Andrea Beretta, leader della curva interista, entrambi l'hanno subito accolta con entusiasmo. E hanno coinvolto centinaia dei loro tifosi in questa bellissima gara di solidarietà", ha dichiarato Mario Furlan, fondatore dei City Angels. Alla consegna saranno presenti anche alcuni bambini in maglietta nerazzurra e rossonera, che per qualche minuto improvviseranno una partita. Tifosi interisti e milanisti si ritroveranno poi tutti dietro allo striscione 'Uniti nella solidarietà', realizzato dagli ultrà delle due squadre.

All'iniziativa saranno presenti in qualità di tifosi e di testimonial i comici e attori Stefano Chiodaroli e Germano Lanzoni (quest'ultimo anche speaker del Milan a San Siro), il conduttore radiofonico e telecronista sportivo Giacomo Valenti e Mirko Mengozzi, speaker dell'Inter allo Stadio Meazza. "Sono grato agli ultras per avere sposato il progetto, mettendo da parte la loro rivalità e abbracciando senza riserve la nostra comune missione umanitaria", ha concluso Furlan. (ANSA).