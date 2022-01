Anziane si sentono sole e chiamano la polizia

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Si sentivano sole e hanno chiamato la polizia. E' successo nei giorni scorsi, in due diverse occasioni, a Mantova e a Curtatone, come rende noto la questura di Mantova.

In entrambi i casi, "i poliziotti non riscontravano nulla di particolare; emergeva infatti che entrambe le donne avevano contattato le Forze di Polizia in quanto sole ed in uno stato psichico provato a causa dell'età". "Gli Agenti della Volante, comprendendo la situazione di disagio, si sono comunque trattenuti presso le abitazioni delle due anziane signore - scrive la questura - prodigandosi per tranquillizzarle dedicando del tempo ad ascoltare le loro problematiche personali sia pur non emergessero profili prettamente di polizia". Dopo la visita, sono state poi segnalate le due situazioni di disagio ai servizi sociali competenti per gli interventi ritenuti più opportuni.

"Si tratta - commenta il questore Giannina Roatta - di storie che si ripetono più spesso di quanto si pensi, il più delle volte senza clamore, e sono espressione di quella polizia di prossimità che è sempre presente quando c'è bisogno, anche in situazioni di disagio sociale". (ANSA).