Giornalismo: a Mario Calabresi il premio Mons. Bordoni

(ANSA) - PAVIA, 21 GEN - Mario Calabresi ha ricevuto a Pavia, in una cerimonia svoltasi nell'Aula Magna dell'Università, il "Premio Mons. Carlo Bordoni", giunto alla 14esima edizione ed istituito dalla diocesi (in memoria di uno storico direttore del settimanale diocesano "il Ticino") in concomitanza con l'annuale Festa dei Giornalisti. A consegnare il riconoscimento a Calabresi è stato il vescovo Corrado Sanguineti.

"Scrittore e giornalista - si legge nella motivazione del Premio -, direttore dei quotidiani "La Stampa" e "La Repubblica", più volte inviato all'estero e corrispondente dagli Stati Uniti, Mario Calabresi è sempre pronto a raccontare fatti e a realizzare interviste con competenza e passione. Nella sua carriera professionale si fa apprezzare anche per la sua capacità di narratore di "buone notizie", infondendo speranza e fiducia a chi lo segue sui giornali, in televisione, sul web o leggendo i suoi libri".

Nel suo intervento Calabresi ha sottolineato "l'importanza per i giornalisti di saper cogliere anche gli aspetti positivi delle vicende più drammatiche. Accade anche con la pandemia: da due anni la sanità italiana è sotto una pressione incredibile, eppure è riuscita a reggere egregiamente come dimostra anche l'esito della campagna vaccinale. E' un aspetto che merita di essere valorizzato". (ANSA).