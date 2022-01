Inter, Inzaghi: 'Contro l'Atalanta sarà sfida-scudetto'

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Sarà una partita scudetto, l'Atalanta è quarta ed è una squadra che sta continuando a crescere con costanza". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i bergamaschi. "Domani è importante per tutte e due le squadre, sarà bella da vivere come il 2-2 dell'andata, con ritmi altissimi. Sarà partita fisica, la decideranno i duelli fisici - ha aggiunto -. Contro l'Atalanta bisogna vincere i duelli, rimanere lucidi. In alcuni momenti ci sarà da soffrire tutti insieme. Stiamo cercando di prepararla al meglio, nonostante il tempo non sia tantissimo". (ANSA).