A causa del Covid rinviata la Stramilano da marzo a maggio

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - A causa del numero dei contagi da Covid e per la scelta del governo di estendere lo stato di emergenza fino al 31 marzo la Stramilano, la storica maratona milanese, è stata rinviata. La gara podistica, come deciso dal comitato organizzatore in accordo con il Comune di Milano, si terrà non più il 20 marzo come previsto inizialmente ma domenica 15 maggio.

Una scelta "necessaria e opportuna non solo per garantire la salvaguardia della salute di tutti i cittadini, i runners amatoriali e professionisti, i volontari, gli sponsor e gli esponenti delle Forze dell'Ordine che ogni anno consentono di dare vita a questa storica manifestazione - come spiegano gli organizzatori in una nota -, ma anche come forma di rispetto nei confronti di tutti coloro che a causa del virus Covid -19 non potrebbero prendervi parte. Una piccola, ulteriore rinuncia, per poter correre tutti insieme domani". (ANSA).