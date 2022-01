Scuola: seconda giornata di occupazione al liceo Manzoni

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Sono rimasti a dormire in una ventina e questa mattina, dopo aver sanificato le aule, hanno ripreso il loro programma di incontri e dibattiti gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano che ieri hanno occupato la scuola di via Orazio.

Dopo un'assemblea di un'ora, sono iniziati i collettivi divisi in due fasce sui temi più vari, dalla street art alle lotte studentesche, da Mani Pulite alla capoeira in alcune aule della scuola, compresa la palestra.

"Ricordiamo nuovamente di avere sempre il massimo rispetto per le norme covid - scrivono gli studenti su Instagram - mascherine ffp2 obbligatorie, distanziamento e areazione dei locali". (ANSA).