Covid: Lombardia chiede a ospedali ampliamento posti

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - A seguito della rapida evoluzione del contesto epidemiologico, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha chiesto a tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate coinvolte nella gestione dell'attuale fase epidemica, una rimodulazione dell'attività di ricovero programmato e differibile, al fine di garantire la disponibilità di posti letto per pazienti affetti da Covid-19.

"Ogni struttura ospedaliera amplierà gradualmente la disponibilità dei posti letto Covid-19 - si legge in una nota della Dg Welfare -, considerata anche l'elevata percentuale di pazienti asintomatici, ma incidentalmente positivi al test per Covid 19 che necessitano di ricovero per altra causa".

"Allo stesso tempo dovranno essere garantiti anche posti letto di area medica per pazienti che necessitano di ricovero in ambiente internistico, ma che risultano negativi al test molecolare Covid. Questo potrà avvenire anche con riorganizzazione e compartimentazione delle aree di degenza che garantiscano gli standard di sicurezza ed isolamento prescritti", si legge ancora nella nota diffusa dal direttore generale del Welfare lombardo, Giovanni Pavesi.

Regione Lombardia evidenzia anche che sono a disposizione anche 381 posti nei Covid hotel, che possono accogliere i pazienti sia in dimissione dal reparto di degenza, sia direttamente dal Pronto Soccorso. (ANSA).