Incidenti lavoro: 56enne cade da scala, grave nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Un uomo di 56 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese in gravi condizioni con un trauma cranico commotivo a causa di un infortunio sul lavoro nello stabilimento Leonardo Elicotteri di Vergiate, in provincia di Varese Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è caduto da un'altezza di circa tre metri e si è ferito alla testa intorno alle 9.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri di Gallarate. (ANSA).