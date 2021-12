Sea: a Linate Prime il primo rifornimento fuel sostenibile

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Sea Prime che, con il brand Milano Prime, è leader nella business aviation in Italia e in Europa, annuncia il primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di 'Jet A1 + Eni SAF', prodotto da Eni tramite processo di co-feeding.

Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire SAF (Sustainable Aviation Fuel), contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in linea con la strategia della società e del Gruppo SEA.

Sirio, che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi rifornimenti di Jet A1 + Eni SAF sulla propria flotta di business jet. (ANSA).