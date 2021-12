Lombardia: Sala, primarie si possono evitare

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - In vista delle elezioni regionali del 2023 in Lombardia "credo che il dibattito sarà tra un politico o un non politico, più o meno un profilo tecnico, bisognerà capire cos'è meglio. Probabilmente le primarie, che possono spesso servire, in questa situazione particolare le potremmo anche evitare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando delle prossime elezioni regionali a margine del brindisi con la stampa a Palazzo Marino, sede del Comune. "I nomi che girano li conoscete, ad oggi ho avuto solo un incontro con una persona, che ha manifestato per lo meno interesse, che è il mio collega Del Bono - ha aggiunto -. E' una candidatura certamente autorevole, però ci sono altri in campo.

Dopodiché è chiaro che se ci mettessimo d'accordo e lo lanciassimo in tempo, male non farebbe, perché è una battaglia in salita. E' più facile che rivinca il centrodestra che non noi, quindi bisogna dargli un anno di tempo per fare campagna".

