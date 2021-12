Avances per borseggi, 3 denunce a Milano

(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Due uomini di 42 e 46 anni, entrambi peruviani, e un 44enne, cittadino boliviano, tutti transessuali, sono stati denunciati dalla Polizia, a Milano, per aver utilizzato abbracci e avances per mettere a segno borseggi e furti su avventori usciti dai locali..

Gli indagati sono tutti con precedenti specifici per reati analoghi, compiuti sempre con la cosiddetta "tecnica dell'abbraccio". Gli agenti del Commissariato Centro li ritengono responsabili del furto di due orologi Rolex, dal valore totale di oltre 20.000 euro, commessi a novembre del 2019 nei pressi di un locale notturno nel centro di Milano. "I due cittadini peruviani avevano seguito fuori dal locale le due vittime intente a recuperare l'auto per tornare a casa - si legge in una nota della Questura - e, dopo alcune avances sessuali, hanno sfilato loro l'orologio dal polso per poi raggiungere il complice che li attendeva poco distante in auto.

Nella fuga, uno dei due ladri ha perso il cellulare che è stato poi ritrovato dai poliziotti del Commissariato Centro intervenuti sul posto". (ANSA).