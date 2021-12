Scala: 'Prima della prima', mostra alle Gallerie d'Italia

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Aspettando 'Macbeth', apre il 2 dicembre alle Gallerie d'Italia-Piazza Scala, il museo di Intesa Sanpaolo a Milano, la mostra fotografica 'Prima della prima. Il rito dell'inaugurazione della Scala nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo'.

Omaggio all'evento, con la curatela di Aldo Grasso, la mostra ripercorre le inaugurazioni del Teatro attraverso 83 immagini, in parte inedite, provenienti dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.

"Il patrimonio di immagini custodito dall'Archivio Publifoto - spiega Giovanni Bazoli, Presidente Emerito di Intesa Sanpaolo - è una fonte preziosa di storia e di memoria che Intesa Sanpaolo intende promuovere come strumento per riscoprire il senso e il valore dell'identità nazionale. Prima della Prima è un percorso che fa rivivere una grande tradizione milanese e anticipa la valorizzazione permanente che l'Archivio troverà a Torino nel nuovo museo della banca in Piazza San Carlo, dove sarà messo a disposizione di tutti gli italiani".

L'esposizione, scandita cronologicamente, si sofferma su alcuni degli anni più significativi per la storia del Teatro: dalla rinascita del 1946, con la direzione del Maestro Arturo Toscanini, al 1951, primo anno in cui la Prima fu anticipata dal giorno di Santo Stefano al 7 dicembre, festa di Sant'Ambrogio.

Si attraversano poi gli anni Sessanta, dal boom economico alla contestazione del 1968, per passare agli anni Settanta, fermandosi alla vigilia della crisi. Tra le immagini, anche quelle, di cui molte inedite, dei lavoratori del Teatro: i falegnami, le sarte, gli uomini e le donne delle pulizie, i lavoratori della tipografia.

Sul sito dell'Archivio Storico di Intesa Sanpaolo, saranno a disposizione non solo tutte le foto in mostra, ma anche altri circa 400 scatti di inaugurazioni della Scala. (ANSA).