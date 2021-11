Covid: mascherine all'aperto anche in centro a Brescia

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Il sindaco di Brescia Emilio Del Bono ha appena firmato un'ordinanza che obbliga a indossare la mascherina anche all'aperto in alcune vie del centro di Brescia domani e dopodomani.

L'ordinanza fa seguito a una nota sull'obbligo di mascherine all'aperto nelle zone soggette ad assembramenti pervenuta questa mattina dalla Prefettura di Brescia. Ulteriori disposizioni in vista delle festività natalizie - viene spiegato dal Comune - verranno discusse e approfondite nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in programma all'inizio della prossima settimana. (ANSA).