Armani lancia 'I need you' per reclutare team negozio

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Si chiama 'I need you' l'open call con cui il gruppo Giorgio Armani lancia la selezione per la ricerca del team del primo negozio A|X Armani Exchange a Milano, che aprirà nel febbraio 2022.

L'iniziativa si articola in una campagna social e con affissioni in città che invitano chiunque voglia a partecipare all'open day che si svolgerà venerdì 10 dicembre presso l'Armani/Teatro, in via Bergognone 59. "Sarà questa - spiega in una nota il gruppo - l'occasione per creare una vera e dinamica comunità che si rispecchia nei valori di A|X: un momento per incontrare nuovi amici, condividere e connettersi, indipendentemente dall'esito della selezione". La campagna, fotografata da Alex Nawrocky, sottolinea l'intento inclusivo dell'iniziativa, con un mosaico di tipi fisici e atteggiamenti diversi - spontanei, freschi, ironici, seri o irriverenti - in cui ognuno può identificarsi. (ANSA).