In mostra a Milano le copertine migliori dell'anno

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Come ormai da tradizione, torna per il terzo anno consecutivo alla Kasa dei Libri la mostra 'Buona la prima!', giunta alla 4/a edizione, che ha visto la sua prima tappa a Villacidro a cura della Fondazione Dessì. Il giornalista ed esperto in grafica editoriale Stefano Salis, ideatore e curatore della mostra, ha riunito un gruppo di 25 giudici competenti allo scopo di selezionare le migliori copertine uscite in edizione italiana nel 2020 e nei primi mesi del 2021.

La vincitrice di questa edizione è la copertina di 'Pianura', romanzo di Marco Belpoliti, realizzata dall'ufficio grafico Einaudi con foto di Luigi Ghirri, selezionata dallo stesso autore. Tra le motivazioni della scelta, la perfetta connessione tra apparenza e contenuto. La quarta edizione di 'Buona la prima!' ha anche reso omaggio a Roberto Calasso, scomparso questa estate, protagonista della storia editoriale italiana con Adelphi.

La mostra alla Kasa dei Libri, che resterà aperta fino al 2 novembre, è accompagnata da un agile catalogo in cui sono riportate le scelte dei giudici, i quali motivano, in poche righe, il loro voto. (ANSA).