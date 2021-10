Mondadori: giornalisti, no a ipotesi cessione altre testate

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "L'assemblea generale dei giornalisti di Mondadori Media esprime sconcerto e viva preoccupazione per lo scenario disegnato da recenti indiscrezioni giornalistiche, secondo cui sarebbe alle porte una nuova massiccia cessione di testate del Gruppo, tra cui alcune storiche come Grazia e Donna Moderna, nonché Casa facile e Interni. E' quanto si legge in una nota dei lavoratori in cui è stato anche specificato che "interpellata immediatamente dal Comitato di Redazione (CdR), l'Azienda non ha confermato. Ma nemmeno smentito".

"Ovviamente l'auspicio è che si tratti solo di fantasie, ma francamente sarebbe la prima volta: già in passato - sottolineano i giornalisti - articoli simili hanno prefigurato operazioni poi puntualmente realizzate, come la cessione di Panorama nel 2018 e quella di Tu Style, Starbene, Confidenze e Sistema Cucine nel 2019". "Mentre la leadership del comparto dei Libri viene scandita da nuove acquisizioni (ultima in ordine di tempo De Agostini Scuola), per il settore dei periodici l'input è solo vendere - si conclude nel comunicato -. Una dismissione che sta mettendo a rischio tutti i nostri 117 posti di lavoro e che mortifica il patrimonio umano e professionale dei giornalisti, che hanno contribuito in questi anni a fare della Mondadori la prima e più importante casa editrice d'Italia". (ANSA).