A Milano l'edicola apre al cinema, non solo con i giornali

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - A Milano l'edicola arriva al cinema, così chi andrà a vedere un film potrà acquistare giornali e periodici ma anche fare la spesa di emergenza, prendere il pane fresco, o trovare la baby sitter. È Anteo Palazzo del Cinema ad ospitare questo servizio grazie alla partnership con Quotidiana che offre oltre ai giornali anche servizi socio-assistenziali, di cura alla persona, come la ricerca di badanti, baby sitter o idraulici, e una selezione di prodotti alimentari.

Il network Quotidiana ha oggi 23 chioschi edicola in città, di cui 14 sono già aperti e altri due apriranno la prossima settimana. "Abbiamo pensato di portare questo format in altre realtà - ha spiegato Edoardo Filippo Scarpellini, amministratore delegato del Gruppo MilanoCard nel corso della presentazione della nuova edicola al Cinema Anteo - e il primo luogo a cui abbiamo pensato è stato questo". L'obiettivo è arrivare a 28 edicole a Milano entro la prossima primavera e averne 50/60 in tutta la città.

Quella all'interno di Anteo Palazzo del Cinema è la prima in un luogo della cultura. Il cinema diventa così "un luogo di incontro dove il pubblico può accedere indipendentemente dall'offerta cinematografica - ha spiegato Lionello Cerri, amministratore delegato di Anteo -. Questa operazione esprime tutta la voglia che abbiamo di ripartire, nonostante la situazione di incertezza ancora esistente". Per ora il format delle edicole è sempre lo stesso ma "stiamo lavorando ad iniziative culturali - ha aggiunto Scarpellini - ad esempio che diventino da chiuse schermi cinematografici per portare il cinema per la città o che si possano organizzare letture in strada sui tetti delle edicole". (ANSA).