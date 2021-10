Expo Dubai: Emirati Arabi alla ricerca del Green Tech Italia

di Damiano Crognali (ANSA) - DUBAI, 08 OTT - Noura Al Kaabi, ministra della Cultura degli Emirati arabi accompagna il presidente della Lombardia Attilio Fontana per le stanze e le gallerie fotografiche del Padiglione degli Emirati Arabi Uniti all'Expo di Dubai spiegando le opere esposte nel Padiglione. Al Kaabi è visibilmente entusiasta di mostrare la bellezza nascosta nel Padiglione al politico italiano. Dietro ogni foto o istallazione, in qualche modo esce fuori sempre l'Italia. E' italiano, solo per fare un esempio, il motion controller che muove le ali del padiglione emiratino, costruito a forma di un falco stilizzato.

E' con il commissario del Padiglione Italia Paolo Glisenti, che Fontana è arrivato al padiglione degli Emirati Arabi, ad accompagnarli dal ministro Al Kaabi. Prima della visita, si sono ritagliati uno spazio per loro, per un momento privato. Si può immaginare che si sia parlato di economia: Italia ed Emirati hanno una capacità di interscambio di circa 8 miliardi euro, di cui 1 miliardo e mezzo sono il volume d'affari solo della Lombardia; oltre il 90 per cento dell'interscambio è nell'export delle aziende italiane verso gli Emirati. E' forse anche per questo amore che gli arabi provano verso la bellezza e il saper fare italiano che la ministra della Cultura Al Kaabi è così raggiante di avere il governatore della Regione in visita- "Dagli incontri istituzionali che abbiamo avuto si conferma l'interesse degli Emirati Arabi nei confronti delle nostre aziende, in particolare in alcuni specifici comparti, come quello del Green Tech, - ha spiegatoFontana - hanno apprezzato molto la capacità di innovazione italiana, la collaborazione tra Italia ed Emirati arabi, nel settore tecnologico è quella che funziona meglio".

Regione Lombardia è presente ad Expo con una iniziativa autonoma rispetto al Padiglione italiano: insieme alla Fondazione Politecnico ha inaugurato uno spazio a Dubai Marina, dunque Fuori Expo, denominato Innovation House per presentare nell'arco dei 6 mesi di Esposizione Universale le aziende Lombarde con una capacità maggiore di supportare le eccellenze del territorio. (ANSA).