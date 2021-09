Made in Italy: Deloitte, Lombardia locomotiva anche post-Covid

(ANSA) - MILANO, 27 SET - La Lombardia è la regione più virtuosa in Italia per numero di eccellenze d'impresa, nell'ambito del Best Managed Companies Award 2021, premio istituito da Deloitte Private, con il sostegno di Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), di Confindustria e di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

"Anche quest'anno più di un quarto (26%) delle imprese premiate hanno sede in Lombardia, confermando il ruolo fondamentale di questa regione nell'economia nazionale, anche dopo la grave battuta d'arresto imposta dalla pandemia", commentano il responsabile di Deloitte Private, Ernesto Lanzillo, e il responsabile del premio Bmc, Andrea Restelli. "Ci aspettiamo che anche nei prossimi anni la Lombardia rimanga la locomotiva d'Italia e rafforzi ulteriormente la sua leadership nell'industria, nei servizi e in ambito di innovazione. Le imprese lombarde, infatti, sono particolarmente dinamiche e sicuramente sapranno cogliere le sfide e gli stimoli del Next Gen Ue per superare la frenata causata dal Covid e tornare a crescere". Le aziende lombarde vincitrici della quarta edizione sono: Beta 80 Group, Cefriel, Epta, Extravega Beyond Architectural Fabrications, Faravelli, Farmol, Fervo, Fluid-O-Tech, Giorgetti, Intesi Group, Italian Design Brands, Longino & Cardenal, Manuli Rubber Industries, Molteni&C, Movi SpA, Nashi, NTE Process, Remazel Engineering, Sabaf, Tecno e Tesi Elettronica Sistemi Informativi. (ANSA).