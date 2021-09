Eleventy, un guardaroba di pezzi facili da girare

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Da Eleventy che ha presentato la nuova collezione SS 2022 nel suo showroom di Milano si sono chiesti: "di cosa hanno veramente bisogno le donne nei loro armadi?". La riposta è stata di capi essenziali, pezzi facili da girare, da abbinare, che assumono interpretazioni diverse secondo gli abbinamenti. Da qui è nata una collezione versatile, fluida, leggera, dall'eleganza rilassata, dove il design, la sartorialità e lo stile tecnico si mescolano in maniera insolita. Le morbidezze dei neutri incontrano intrecci, stampe, colori e invitano ad abbandonarci ad un viaggio interiore attraverso tradizioni artigiane e colori che appartengono al made in Italy: i blu delle maioliche siciliane, i rossi delle terrecotte toscane, jacquard di arazzi e tappeti, trame e frange di lavorazioni a telaio, disegni di foulard piazzati ad arte.

La scoperta di outfit confortevoli ha portato alla progettazione di capi dalla natura leisure come l'outerwear di estrazione tecnica, che si contamina con dettagli metropolitani per aumentarne la versatilità e le destinazioni d'uso. Gonne plissé in tessuto tecnico mostrano pieghe soleil arricchite da ritocchi a contrasto dipinti a mano. Le felpe s'impreziosiscono di punti luce nelle bande laterali e gli effetti matelassé danno un tocco glamour al mondo athleisure. Diventa un capo versatile lo spolverino con frange mentre i bomber di estrazione sportiva sono impreziositi da stampe foulard piazzati e i track pants hanno fluidità grazie all'uso della techno silk. Il denim è arricchito da una costruzione patchwork con varie tonalità di black sia nella versione indaco che nella versione del grezzo sbiancato. I tessuti della tradizione maschile interpretano la femminilità sia nei bomber leggerissimi che nei completi dal gusto sartoriale. Dalle tele di lana impreziosite da finissime texture in lurex ai gessati in tela stretch, dal finissimo cashmere ottenuto dal vello naturale al cotone crepe super-ritorto per un attitude contemporanea. Le camicie diventano glamour nella fluidità della seta stampata e nelle sofisticate popeline ultraleggeri. (ANSA).