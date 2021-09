Moda, l'inno alla gioia di Etro

(ANSA) - ROMA, 23 SET - É un "inno alla gioia e una celebrazione della vita", come la definisce il direttore creativo Veronica Etro, la collezione Etro per la prossima estate, che ha sfilato oggi a Milano con l'accompagnamento musicale dal vivo dei percussionisti Les Tambours di Bronx. Non a caso la collezione ha per titolo 'In full Bloom", ossia 'in piena fioritura '. Un nome beneaugurante per una proposta che nasce dall'esperienza della pandemia e del lockdown: "come tanti mi sono avvicinata allo yoga e alla meditazione in questo periodo - racconta Veronica Etro- nella ricerca di un equilibrio tra corpo e mente come lo si ricercava soprattutto negli anni 70". Nasce da qui, da suggestioni come i Beatles nella loro fase indiana a Rishikesh, una collezione che non vuole essere un omaggio scontato agli anni 70 e per questo sceglie le linee essenziali dei 90, in un lavoro di sottrazione che arriva a delineare un guardaroba di pezzi semplici e intercambiabili. È sulle fantasie che la direttrice creativa si è scatenata: mandala, paisley, una moltitudine di fiori mescolati all'albero della vita e a motivi optical, righe e margherite. Il tutto in colori accesi come il giallo, il rosa, l'arancio, ma facili da indossare: il pantalone a trombetta e il reggiseno a crochet da hippy, la gonna sarong sull'abito o con la camicia da uomo, shorts e ciclisti con le tuniche tricottate, completi in maglia, mini abiti a maglia metallica, jeans ricamati e top foulard, abiti lunghi e leggerissimi su platform con intrecci di pelle e borchie. (ANSA).