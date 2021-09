'Globo di pane' in piazza a Milano in aiuto dei missionari

(ANSA) - MILANO, 02 SET - A Milano, in piazza San Carlo fino al 7 novembre, in occasione della mostra open air '100 Globi per un futuro sostenibile', si potrà vedere anche il Globo di pane realizzato da Cesare Marinoni con l'aiuto di Laura Gioacchini e della storica panificatrice meneghina Milena Pizzocchero, già protagonisti di 'Pane in Piazza'. Si tratta della grande manifestazione benefica dei Frati cappuccini missionari di piazzale Cimitero Maggiore, che si tiene in Piazza Duomo e che si spera possa riaprire presto i battenti.

La sfera di pane misura 1 metro e 70 di diametro e sarà esposta nell'ambito della mostra 'WePlanet, 100 globi per un futuro sostenibile' . I pani, plasmati con farina e lievito, rappresentano i prodotti tipici delle 20 regioni italiane e sono stati donati da oltre 300 dei fornai che hanno aderito alle ultime edizioni di 'Pane in Piazza'. Fra questi: Luca Piantanida di Coggiola (Biella), Nicola Ciarcia di Avellino, Pasquale Esposito di Napoli, Paolo D'Amici di Latina e Pina Mazzara di Trapani.

Il Globo è stato già esposto accanto all'altare maggiore del Duomo, durante la Giornata Mondiale dell'Alimentazione del 16 Ottobre 2020, nella Basilica di Sant'Eustorgio per portare un messaggio di pace e speranza in occasione dell'Epifania 2021 e sempre quest'anno a Pasqua in Piazza del Duomo.

Al termine dell'evento WePlanet, tutte le installazioni verranno selezionate da un comitato artistico e battute ad un'asta benefica organizzata da Sotheby's per raccogliere fondi a favore dell'ambiente e del settore sanitario della città meneghina.

In particolare la Charity Action dell'installazione artistica di 'Pane in Piazza' vedrà devolvere i fondi a favore delle attività missionarie dei Cappuccini di piazzale Cimitero Maggiore. (ANSA).