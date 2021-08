Accoltella donna che rifiuta rapporto sessuale, denunciato

(ANSA) - SEREGNO, 25 AGO - Un uomo di 35 anni è stato denunciato per aver aggredito a coltellate una donna di 30 anni che ha rifiutato un rapporto sessuale dopo una serata trascorsa con lui a Seregno (Monza). L'aggressione, resa nota solo oggi, si è verificata il 16 agosto scorso, e grazie alle indagini dei carabinieri l'aggressore è stato identificato e denunciato, su disposizione della Procura di Monza.

L'uomo, a quanto emerso con precedenti penali per furti e aggressioni e affetto da disturbi psicologici, dopo aver cercato di convincere la donna a passare la notte con lui, sarebbe tornato a casa di lei nel cuore della notte armato di coltello, per poi colpirla alle braccia, al torace e alle gambe, provocandole anche un trauma cranico. La donna, soccorsa, è stata dimessa dall'ospedale. (ANSA).