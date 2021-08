Svaligiata casa milanese dell'ex velina Thais Wiggers

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Si è ritrovata la casa di Milano svaligiata, al ritorno dalle vacanze, Thais Wiggers, modella brasiliana, ex 'velina' di Striscia la Notizia. E' stata la stessa Wiggers a rendere noto l'episodio su Instagram, pubblicando anche fotografie del suo appartamento a soqquadro.

"Sono entrati i ladri a casa mia e si sono portati via tante cose di valore", scrive, sottolineando che si tratta anche di oggetti di valore affettivo, come i computer e i back up con video e foto personali e della propria famiglia, oltre a regali della mamma defunta, borse e gioielli, racconta la modella che ha lavorato per Striscia la Notizia dal 2005 e 2008 con Melissa Satta e ha avuto una relazione con il conduttore Teo Mammucari "Brutta la sensazione di sentirsi invasi", commenta la modella. Della vicenda sono stati informati gli agenti della Questura di Milano. (ANSA).