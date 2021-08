Green pass: direttore Lirico e Nazionale, 'avanti tutta'

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - "Un forte desiderio di tornare a partecipare a eventi live a condizione che questi siano in assoluta sicurezza, ovvero con spazi sanificati e attrezzati e che la possibilità di contagio sia la più bassa possibile". È quanto chiedono gli spettatori secondo Matteo Forte, direttore dei teatri milanesi Nazionale e Lirico e ad per l'Italia di Stage Entertainment, che ha realizzato una ricerca di mercato in Inghilterra, Germania, Olanda, Spagna, Francia, Stati Uniti e ovviamente in Italia per capire desideri e paure degli spettatori rispetto alla riapertura delle sale teatrali.

Forte è anche 'padre' di 'heArt', una nuova piattaforma social interamente dedicata al talento, agli artisti e agli amanti di arte e spettacolo. "In un mese la nuova piattaforma 'heArt' - aggiunge Forte - ha raggiunto 10.000 follower. C'è grande desiderio di 'esibirsi' e far conoscere le proprie qualità artistiche. 'heArt' e tutte le forme di comunicazioni online sono utili e importanti, ma adesso bisogna tornare in scena con il pubblico. E se ciò può accadere con il green pass, allora 'avanti tutta' con il green pass". (ANSA).