Incidenti lavoro: un altro grave infortunio nella Bergamasca

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Un camionista di 49 anni è rimasto ferito in maniera grave, come riporta il sito dell'Eco di Bergamo, mentre sversava del liquido dalla cisterna del suo mezzo. E' successo poco dopo le 10.30 in un'azienda in via Europa, a Casnigo, nella Bergamasca, dove questa mattina un operaio di 36 anni è morto dopo essere precipitato all'interno di un'azienda di San Paolo d'Argon.

Il camionista è stato portato in ospedale con l'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti il 112 di Clusone e l'Asl di Albino.

(ANSA).